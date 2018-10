Streit in der Union: CSU-Landesgruppenchef Dobrindt will keine „schlauen Ratschläge“ von „Genosse Günther“

Günther hatte der CSU nach deren Landtagswahl-Niederlage am Sonntag personelle Konsequenzen nahegelegt. „Klar ist: Die CSU muss insgesamt über ihre Führung nachdenken.“, sagte der CDU-Politiker im Interview mit dem Handelsblatt. „Horst Seehofer und Alexander Dobrindt sind beide mit dafür verantwortlich, was in Berlin passiert ist.“ Zudem passe der Politikstil, den die CSU pflege „nicht mehr in die Zeit“.