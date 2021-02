Auch wenn Fleischverzicht ein vieldiskutiertes Thema ist: Weltweit nimmt der Konsum immer noch zu. Ganz so schnell werden sich die Verbraucher also nicht von ihrem geliebten Schweineschnitzel oder Rinderschmorbraten abwenden. Rund 88 Prozent der für den Statista Global Consumer Survey befragten Menschen in Deutschland essen Fleisch. Im Durchschnitt aller 21 von der Studie abgedeckten Länder sind es ähnlich viele. Lediglich in Indien ernährt sich die Mehrheit vegetarisch oder vegan. Um unseren Fleischhunger zu stillen wurden allein hierzulande 2019 täglich über zwei Millionen Tiere geschlachtet – darunter 1,7 Millionen Hühner und 151.000 Schweine.