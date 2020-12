Cybersecurity: Wie der Staat das Vertrauen in IT-Sicherheit Made in Germany verspielt

Auch ein zweites, gern genutztes Argument, schlägt fehl. Die These vom „going dark“, also dem digitalen Blackout der Ermittler. Denn noch nie konnten Ermittler auf so umfangreiche Datenbestände zurückgreifen, wie es aktuell der Fall ist. Ermittlungen im digitalen Raum sind sicher anspruchsvoll und bringen eine ganze Reihe neuer Fragestellungen mit sich: Welche Daten müssen internationale Unternehmen einer deutschen Polizeibehörde zur Verfügung stellen? Wie kann ein solcher Datenaustausch an rechtsstaatlichen Standards gemessen werden? Und was ist mit smarten Geräten im höchstpersönlichen Lebensbereich – dürfen Aufnahmen eines smarten Lautsprechers im Schlafzimmer gegen die Besitzer verwendet werden? All diese Fragen müssen beantwortet werden. Sie zeigen aber, dass Polizeiarbeit auch im Digitalen nicht blind ist.