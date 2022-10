Cybersicherheit Statt eines Rauswurfs braucht es Rückgrat, Frau Faeser!

„Deutschlands Cybersicherheit ist in Gefahr“, ätzte am vergangenen Freitagabend der Komiker Jan Böhmermann in der ZDF-Sendung „Magazin Royale“. Zumindest mit dieser Einschätzung hatte der Entertainer recht. Was sich seither an politischem Theater rund um Deutschlands wichtigste Cybersicherheitsbehörde, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), und dessen Chef Arne Schönbohm abspielt, hat wirklich das Zeug, Deutschland im Kampf gegen Cyberattacken dauerhaft zu schädigen.