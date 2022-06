Datenbrillen Mark Zuckerberg: „Das übertrifft alles, was wir heute kennen“

Trotzdem ist man bei Meta, Microsoft, Apple und Google überzeugt, noch in dieser Dekade große Durchbrüche bei Datenbrillen zu schaffen. In den nächsten zwei Jahren könnten die ersten Vorläufer auf den Markt kommen. Wie weit die einzelnen Unternehmen sind, das ist ein großes Geheimnis. Apple arbeitet angeblich mit Zeiss an den sogenannten Apple Glasses. Microsoft forscht an einem Nachfolger für seine Hololens 2. Google, das vor zehn Jahren mit seinen Google Glasses den ersten Aufschlag für die neue Welt machte und mit der Version für normale Nutzer scheiterte, werkelt auf dem Campus in Mountain View an einer revolutionären Neuauflage, dem Projekt Iris. Meta hat sein Projekt Cambria genannt, einer Pro-Version seiner Oculus-Quest 2, die in wenigen Monaten präsentiert werden soll. Der Konzern behauptet, in dem Rennen am weitesten zu sein.