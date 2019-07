Highspeed-Internet Das sind die neuen 5G-Tarife

Die ersten Tarife richten sich momentan daher laut Aussage der Deutsche Telekom an sogenannte Early Adopter, also Kunden, die von Anfang an bei der Technologie dabei sein wollen. Es handele sich um eine kleine, sehr spitze Zielgruppe, wie es auf Anfrage bei der Telekom heißt. Das spiegele sich auch in der aktuellen Nachfrage wider, so ein Sprecher.