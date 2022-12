Kurznachrichtendienst Die Herrschaft von Elon Musk bei Twitter ist noch nicht vorbei

Die Tage von Elon Musk als Firmenchef von Twitter könnten gezählt sein – wenn sich der Multimilliardär an die Ergebnisse einer Umfrage hält, die er selbst am Sonntagabend gestartet hat. 17,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer stimmten ab. Und das Ergebnis fiel deutlich aus: 57,5 Prozent votierten für einen Rücktritt Musks als „Head of Twitter“. 42,5 Prozent stimmten für einen Verbleib des 51-Jährigen auf dem Chefsessel.