Die Professorin in „Biohackers“ geht dafür auch über Leichen und macht nicht einmal vor Manipulationen an Embryonen halt. Gruselkino oder echte Gefahr?

Es gibt durchaus Parallelen – wie etwa den chinesischen Forscher He Jiankui, der vor zwei Jahren heimlich die ersten per CRISPR-Cas genmanipulierten Babys erschaffen hat. Solche Eingriffe in die menschliche Keimbahn – also in Eizellen oder Spermien – sind in den meisten Ländern schlichtweg nicht erlaubt – und werfen ethisch ganz massive Fragen auf.



Wie groß ist Verführung für Biotech-Forscher, die Grenzen des ethisch Akzeptablen auszutesten?

Der Erfolgsdruck ist da. Wir beobachten das auch in der Stammzell-Szene, wo Therapie-Tourismus betrieben wird und Menschen ins Ausland reisen, um sich mit zweifelhaften Methoden behandeln zu lassen. Skandale wie beim Medikament Contergan, das bei Neugeborenen Fehlbildungen auslöste, haben gezeigt, wie gefährlich unausgereifte Medikamente sein können – und wie wichtig die strengen Kontrollmechanismen sind, die wir in der Europäischen Union haben.