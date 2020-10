Tatort Homeoffice Cyberkriminelle nehmen Heimarbeit ins Visier

Laut Wirtschaft- und Fachverbänden schweigen Unternehmen aber meist über Hackerangriffe, weil sie Vertrauensverluste ihrer Kunden befürchten. „Die Stigmatisierung betroffener Unternehmen ist immer noch ein Problem“, erklärt Sebastian Artz, Referent für IT-Sicherheit der Bitkom. Direkt nach dem Corona-Schock sei es für die Unternehmen darum gegangen, die Kerngeschäftsprozesse aufrecht zu erhalten. Jetzt müsse sich der Blick verstärkt in Richtung IT-Sicherheit wenden.



Nötig sei eine „Balance aus benutzerfreundlichem Zugriff auf Unternehmensdaten aus dem Homeoffice heraus und dem angemessenen Schutz der IT-Infrastruktur“. Das wäre eine Zwei-Faktor-Authentifizierung - also beispielsweise die Überprüfung der eingegebenen Anmeldedaten per Smartphone. Greenhats empfiehlt simulierte Hackerangriffe in unregelmäßigen Abständen, auch um Mitarbeiter zu schulen.