600 km/h in der Röhre Deutsche Hyperloop-Gewinner peilen neuen Weltrekord an

Der neue Prototyp, den die Münchner seit Dezember geplant, entworfen, gebaut und nun in München präsentiert haben, wiegt rund 70 Kilogramm. Zudem kommen die acht Elektromotoren der Hyperloopkapsel auf eine kombinierte Leistung von 320 Kilowatt – oder umgerechnet 435 PS, fast doppelt so viel wie im Vorjahr.



„Ich glaube, wir können eine Geschwindigkeit von 600 Kilometern pro Stunde schaffen – und es ist wahrscheinlich, dass wir in dem Hyperloop-Wettbewerb damit auch erneut siegen werden“, gibt sich Florian Janke selbstbewusst. Er war der Projektleiter des siegreichen Teams im Vorjahr und ist jetzt Vorstand in dem neugegründeten Verein namens Next Protoypes, in dem die Münchner Studenten ihr Engagement in diversen Wettbewerben bündeln, darunter auch dem von Elon Musk.