Caption Health Software im Kampf gegen Corona

Im gemeinsamen Interview mit der ARD und der WirtschaftsWoche spricht der gebürtige Deutsche darüber, warum er als Spezialist für Superstrings und Supergravity in die Medizin ging und er sich auf Ultraschall fokussierte. Auch wie die Stiftung von Bill Gates die Software des Start-ups einsetzen will, um damit Lungenentzündungen zu diagnostizieren und so die Kindersterblichkeit in Entwicklungsländern zu senken.



In die USA zog es den heute 48-Jährigen vor 16 Jahren. Dort wollte er seinen Traum verwirklichen, in die Hirnforschung einzusteigen. In Deutschland war das für den Physiker und Mathematiker, der am Max Planck Institut in Potsdam arbeitete, nicht möglich. Zwar gab es Interesse an seinen Fähigkeiten, Gehirnwellen auszuwerten. „Es ist genau das, was wir brauchen, wurde mir mehrfach erzählt“, erinnert sich der Wissenschaftler.