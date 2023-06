Fünf deutsche Konzerne vertreten Das sind die 50 innovativsten Unternehmen der Welt

Die Studie gibt auch Aufschluss darüber, auf welche Technologien die befragten Innovationsmanager am meisten setzen: 61 Prozent der Befragten investieren dieses Jahr in künstliche Intelligenz, die durch OpenAIs Sprachbot ChatGPT einen Hype erlebt, 46 Prozent in Robotik und Prozessautomatisierung, 44 Prozent in das Internet der Dinge. Immerhin zehn Prozent forschen dieses Jahr an Lösungen mit Quantencomputern.