Lockerung in Deutschland In diesen Städten ist fast wieder so viel los wie vor der Krise

In Städten wie Paris, Mailand, London und Madrid ist die Normalität hingegen noch weit entfernt. Hier ist der Verkehr auf den Straßen gegenüber dem Vorjahr massiv eingebrochen, zudem ist bisher noch keinerlei Wachstum zu erkennen. Zwar gibt es beispielsweise in Frankreich lauter werdende Stimmen, die eine Lockerung fordern, auf den Straßen aber ist davon noch nichts spürbar.



Vergleichbar still ist die Lage in Moskau. Russland ist laut Johns-Hopkins-Universität, was die Zahl der Coronavirus-Infektionen angebt, inzwischen die weltweite Nummer acht. Daher greift die Hauptstadtverwaltung zu rigorosen Maßnahmen, lässt etwa die Stadtreinigung Straßen und Gehwege desinfizieren. Wer trotz Ausgangsbeschränkung in der Stadt unterwegs sein will, braucht einen Passierschein.