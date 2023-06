Satelliteninternet aus Deutschland „Ich habe es ja überall angeboten, es wollte keiner haben“

Und nun haben auch Politiker in der Europa plötzlich großes Interesse an einem Satellitennetz – mir Iris2 will die EU sich ein eigenes Starlink aufbauen. Und ist damit spät dran. „Ich habe es ja überall angeboten“, sagt Spott, „es wollte keiner haben, weil es keiner gesehen hat. Das darf uns nach Möglichkeit in all den anderen Dingen, die jetzt kommen, nicht schon wieder passieren.“