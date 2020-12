SpaceX Starship Rakete explodiert, Start abgebrochen – und Musk jubelt trotzdem

Das Starship werde plötzlich eine Menge Dinge im All möglich machen, sagt Berger. „Sei es der Bau einer Solarfarm auf dem Mond oder weltraumgestützter Teleskope. Es ist heute schwierig, sich vorzustellen, was tatsächlich alles passieren könnte“.



Musk will das „Starship“ selbst komplett wiederverwendbar machen. Bei den aktuellen „Falcon“-Raketen von SpaceX landet nur ein Teil der Stufen wieder auf der Erde, um erneut eingesetzt zu werden. „Elon ist unaufhaltsam, er treibt seine Mitarbeiter ständig voran. Er ist ein äußerst anspruchsvoller Chef, er will, dass die Dinge schneller erledigt werden als bisher. Und er fordert seine Mitarbeiter auf, Dinge zu tun, die fast unmöglich sind“, beschreibt Biograph Eric Berger den Firmenchef im WiWo-Interview. Womöglich begründen diese Eigenschaften auch Musks grenzenlose Freude über Testflüge samt dem kurzfristigen Abbruch und der Explosion.