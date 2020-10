5G-Ausbau in Deutschland Das ganz persönliche Funkloch

Gut ein Jahr nach dem Start der ersten 5G-Netze durch die Deutsche Telekom und Vodafone macht die neue Infrastruktur ihrem Anspruch alle Ehre, besonders schnell zu sein - wenn auch in einer eher unerwarteten Disziplin: Kein neuer Mobilfunkstandard zuvor wurde bundesweit so rasch ausgebaut wie 5G. Nie zuvor seit dem Start der Digitalfunknetze D1 und D2 in den frühen Neunzigerjahren hatten so viele Menschen hierzulande in so kurzer Zeit die Möglichkeit, an ihrem Wohn- oder Arbeitsort Netze der jüngsten Mobilfunkgeneration zu nutzen. Zumindest theoretisch.