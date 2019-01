Plastiksteuer Wie der Kampf gegen Plastikverpackungen gelingen kann

Konsumgüterfirmen und Verpackungshersteller sind mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet: Großkonzerne wie Coca Cola, Unilever, Nestle, BASF oder Henkel haben sich in den vergangenen Wochen an verschiedenen weltweiten Allianzen beteiligt mit dem Ziel, Plastikmüll zu vermeiden und den Recyclingprozess zu verbessern. Was die Firmen dabei antreibt, ist nicht nur Idealismus: Vielmehr steigt der Druck von Umweltschützern und der Politik, etwas gegen die rasch wachsende Menge von Kunststoff im Meer und an Land zu tun. Um gegen das Müllproblem vorzugehen, halten Experten neben bereits bestehenden Verboten bestimmter Plastiksorten in Zukunft auch radikalere Maßnahmen für möglich - etwa eine Plastiksteuer.