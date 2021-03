VW Power Day Diess geht aufs Ganze

Der zweite Schwerpunkt neben der Batterieherstellung war das Thema Laden. Umfragen hätten ergeben, dass mehr als die Hälfte der Verbrenner-Fahrer mit dem Umstieg auf E-Autos zögern, weil sie Angst hätten, mit einer sich leerenden Batterie keine intakte Ladesäule zu finden, so Schmall. „Das muss so einfach wie Tanken werden“, sagte er. Dazu will VW bis 2025 zusammen mit Partnern ein Schnellladesäulen-Netz aus 18.000 Ladepunkten bauen. „Das ist gegenüber heute immerhin eine Verfünffachung der Zahl öffentlicher Schnelllader“, sagte Elke Temme, Chefin des Bereichs Ladeinfrastruktur von VW. Neben Deutschland sind die Schwerpunkte der VW-Ladeexpansion Italien, Spanien und Großbritannien. Die Partner, die Temme präsentierte, können sich sehen lassen. In Spanien ist es der Stromversorger Iberdrola, einer der drei größten Erzeuger erneuerbaren Stroms in Europa, in Italien der Energiekonzern Enel. Und in Großbritannien wird VW mit BP am Schnellladenetz arbeiten. Deren deutsche Tochter Aral stieg zu Beginn des Jahres ebenfalls ins Schnellladegeschäft ein. An allen 18.000 Ladepunkten will VW Ökostrom verkaufen. 2030 sollen schnelle 300 Kilowatt 450 KM Reichweite in unter zehn Minuten nachladen. Gestartet wird 2021 mit mindestens 120 KW Ladeleistung.