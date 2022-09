Neuwagen-Preise Der Autokauf wird zum Luxus

Ziel der Luxus-Strategie ist eine höhere Profitabilität in einem zunehmend schwierigen Markt. Mercedes strebt bis Mitte des Jahrzehnts eine Umsatzrendite von 14 Prozent an. Dabei soll auch der Schwenk zum Direktvertrieb helfen. Bis 2025 sollen in Europa rund 80 Prozent der Verkäufe über diesen Kanal erfolgen. Die Stuttgarter sind nicht allein. Auch Audi setzt am unteren Rand des Modellangebots den Rotstift an. Und selbst eine Volumenmarke wie Ford will sich künftig neu positionieren und in Europa neben dem Nutzfahrzeuggeschäft vor allem auf Modelle wie den Mustang und Bronco setzen, die für „Freiheit und Abenteuer“ stehen. Brot- und Butter-Autos wie Fiesta und Focus fallen dann wohl eher raus. Was das heißen könnte, lässt sich aktuell an den Preisen des elektrischen Mustang Mach-E ablesen. Binnen eines Jahres haben sich diese um rund 16.000 Euro erhöht, ausgeglichen lediglich durch kleine Auflastungen bei der Ausstattung. Wer das E-SUV kaufen will, muss nun mindestens 63.000 Euro investieren – ein Preis aus der Oberklasse, für den es vor wenigen Monaten noch drei kompakte Ford Focus mit Ottomotor gegeben hätte. Heute sind es eher zwei plus einen Ford Fiesta in Basis-Ausführung.