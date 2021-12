Wirtschaft von oben #137 – Japan Warum Japan so viele neue Kohlekraftwerke baut

Die irre Konsequenz dieser Energiepolitik: Japan baut gerade riesige Kohlekraftwerke in Serie. Laut „Japan Beyond Coal“, einem Verband von Bürgergruppen, befinden sich derzeit acht große Meiler im Bau. Das größte Projekt entsteht in Yokosuka am südwestlichen Rand der Bucht von Tokio. Auf exklusiven Satellitenbildern von LiveEO sind die zwei Kraftwerksblöcke zu sehen. Die Blöcke mit einer Gesamtleistung von 1,3 Gigawatt werden 7,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausstoßen. Alle acht kommenden Meiler mit insgesamt 5,5 Gigawatt blasen knapp 30 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre – das entspricht knapp drei Prozent aller japanischen Emissionen im Jahr 2020.