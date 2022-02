Wirtschaft von oben #145 – Hafen Odessa Der wichtigste Hafen der Ukraine steht still

Mehr als 170 Millionen Dollar hat die HHLA nach eigenen Angaben in den Standort investiert. Seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 hat der Hafen weiter an Bedeutung gewonnen. Odessa liegt 300 Kilometer nordwestlich von der Krim und war für Schiffe aus Europa lange Zeit relativ gut zugänglich. Die Seeroute nach Mariupol hingegen führt durch die Meerenge von Kertsch direkt an der Krim vorbei. Dort hat die russische Flotte den Handelsverkehr in den vergangenen Jahren immer wieder behindert.