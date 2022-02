Wirtschaft von oben #146 – Sanktionen gegen Russland Problem für Lieferketten: Hier baute Russland seinen Luftfracht-Joker auf

Eine zentrale Rolle im Frachtgeschäft haben Russlands größte private Frachtline Volga-Dnepr Airlines und deren Tochter AirBridgeCargo. Sie transportieren inzwischen signifikante Mengen Luftfracht zwischen Asien und Europa. In Frankfurt gilt AirBridgeCargo als Nummer zwei hinter Lufthansa Cargo. Und am Drehkreuz Leipzig/Halle, wo neben mehreren riesigen Antonov-Flugzeugen von Volga-Dnepr auch 17 Boeing-747-Frachter und ein neuer Boeing-777-Frachter von AirBridgeCargo landen, ist das von diesen Linien transportierte Volumen einem Flughafensprecher zufolge sehr bedeutend. Die Airline betreibt in Leipzig sogar eine eigene Wartungstochter, die die Boeing- und Antonov-Jets in Stand hält.