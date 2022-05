Dass Evraz in den vergangenen Jahren Metall an Uralwagonsawod geliefert hat, geht zweifelsfrei aus Geschäftsberichten und Mitteilungen des Konzerns hervor. Medienberichten zufolge vermutet die britische Regierung, dass das Unternehmen dabei auch Stahl für die Panzerproduktion bereitgestellt hat. Evraz bestreitet auf Anfrage der WirtschaftsWoche, das russische Militär mit Stahl beliefert zu haben, der militärisch eingesetzt werden kann. Die Produkte würden nur für zivile Zwecke verwendet. Uralwagonsawod produziert am Standort nicht nur Panzer, sondern auch Eisenbahnwagons und Maschinen für den Straßenbau.



Die Satellitenaufnahmen von LiveEO machen jedoch klar, dass der Verdacht der britischen Regierung durchaus nahe liegt. Nicht nur befinden sich die Fabriken beider Unternehmen in unmittelbarer Nähe zueinander und sind über Eisenbahngleise verbunden. Die Sowjetunion hatte die Werke in Nischni Tagil als gewaltigen zusammenhängenden Industriekomplex hochgezogen. Das Stahlwerk belieferte schon in den 1940er Jahren die Panzerproduktion. Die auf Sicherheitspolitik spezialisierte Denkfabrik Warschau Institut hatte im März gegenüber der britischen Zeitung „Daily Mail“ erklärt, dass die Materialien des Stahlunternehmens vor dem Ukrainekrieg für die Panzerproduktion genutzt wurden.