Welch ein Widerspruch: Wenn ab Dienstag auf der indonesischen Insel Bali der G20-Gipfel abgehalten wird, sprechen die Staatschefs in Folge der Weltklimakonferenz neben Sicherheitspolitik vermutlich auch über Klimaschutz. Gleichzeitig wird die benachbarte Insel Lombok unter Kritik von Einheimischen und Nichtregierungsorganisationen zu einem neuen Hotspot für Massentourismus ausgebaut. Indonesiens Präsident Joko Widodo, der ebenfalls am G20-Gipfel teilnimmt, will „zehn neue Balis“ schaffen, um den Tourismus in seinem Land noch stärker anzukurbeln.



Baustellen für Wellnesshotels und Villen, ein vergrößertes Beach Resort, eine neue Moschee in altem Stil und eine Rennstrecke für die Motorrad-Weltmeisterschaft: Exklusive Satellitenbilder von LiveEO zeigen die starken Veränderungen auf der Insel Lombok. Und jede der Bilderstrecken demonstriert, wie rabiat und schnell die Insel in den vergangenen Jahren umgebaut wurde.