Autos produzierte BYD bislang an fünf Standorten: In Shenzhen bei Hongkong, in der alten Kaiserstadt Xian, im zentralchinesischen Changsha und in Changzhou bei Shanghai. Das Wachstumspotenzial an diesen städtischen Standorten ist aufgrund ihrer Lage allerdings inzwischen begrenzt. In Changsha hat das Unternehmen seine bereits bestehende Autofabrik zuletzt um mehrere Werkhallen erweitert, indem es Freiflächen auf dem eigenen Werksgelände bebaut hat.