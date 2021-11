Tesla-Chef: Elon Musk verkauft weitere Aktien im Wert von 690 Millionen Dollar

Tesla-Chef Elon Musk hat weitere Aktien im Wert von knapp 690 Millionen Dollar auf dem Markt geworfen. Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht vom Freitag zufolge schlug der Milliardär in zwei Transaktionen insgesamt rund 640.000 Tesla-Papiere los. In den vorangegangenen Tagen hatte er bereits 4,5 Millionen Aktien abgestoßen, um seine Steuerschulden zu begleichen. Insgesamt belaufen sich die Einnahmen damit auf fast sechs Milliarden Dollar.