68. Internationalen Automobilausstellung Deutschlands Automesse IAA auf Schrumpfkurs

„Die Autoindustrie fährt in ihre größte Krise seit mehr als 20 Jahren. In diesem Jahr werden weltweit gut fünf Millionen Pkw weniger verkauft werden als im letzten Jahr“, beschreibt Auto-Professor Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen die globale Lage. Die weltweiten Überkapazitäten lägen damit bei mehr als acht Millionen Autos. Markenhersteller wie Zulieferer stünden vor hohen Investitionen in die Elektromobilität, die in den nächsten Jahren keine nennenswerte Gewinne einfahren werde.



Die Liste der Absagen von Alfa Romeo bis Volvo ist lang. Als globale Nummer zwei hinter Volkswagen begnügt sich beispielsweise Toyota mit der Rolle als Mitveranstalter des „japanischen Abends“. Ihre Modelle zeigen die Japaner lieber in einem „Mobility Loft“, das beispielsweise bei den Umwelttagen Köln Station machte. Der Verzicht auf einen IAA-Stand gelte aber nur für 2019, für die kommende IAA werde neu entschieden, erklärt Deutschland-Sprecher Thomas Schalberger.