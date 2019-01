Bei der Batterieproduktion setzen deutsche Hersteller auf chinesische Zulieferer wie CATL. Bosch will gar nicht erst in die Entwicklung von Batterien einsteigen, weil die Entwicklungskosten zu hoch sind. Ein Fehler?

Ich halte das für einen Fehler. Die Wertschöpfung liegt bei etwa 40 Prozent am Gesamtwert eines E-Autos, und bei dieser Komponente finden die Innovationen statt. Tesla soll in der mit Panasonic betriebenen Gigafactory mit halb so viel Kobalt auskommen wie die Konkurrenz. Dadurch sinken die Kosten pro Kilowattstunde – ein ganz wichtiger Faktor.