Batteriezellen für E-Autos aus Salzgitter VW-Boss Diess geht einen kühnen, aber notwendigen Weg

Um sein Ziel wenigstens teilweise erreichen zu können, braucht Diess viele E-Autos. 70 rein elektrische Modelle will VW allein bis 2030 auf den Markt bringen: insgesamt 22 Millionen Batteriefahrzeuge. Die neuen Elektroautos sollen zudem mit grünem Strom produziert und dann idealerweise auch mit Ökostrom gefahren werden. Dazu will VW in die Stromversorgung seiner Werke mit erneuerbaren Energien investieren und sogar einen eigenen Ökostrom-Versorger mit angeschlossenem Ladenetz namens Elli gründen, der die E-Autos mit erneuerbarem Strom betankt.