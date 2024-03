Elektroautos Wie BMW vom Zauderer zum Zauberer wurde

BMW hat geschafft, was die anderen angekündigt haben. Ausgerechnet die Konkurrenten mit den lautesten Elektro-Tönen sind hingegen plötzlich vorsichtig. Aus seinem Plan, 2030 fast nur noch E-Autos zu verkaufen, machte Mercedes-Chef Ola Källenius kürzlich ein 50-Prozent-Ziel. Die nur teilelektrischen Plug-in-Hybride rechnet er mit ein und senkt die Hürde damit zusätzlich ab. Bei Audi stehen die Ziele noch – im Prinzip. Audi-Vorstandschef Gernot Döllner sagte bei der Vorstellung der Bilanz für 2023, dass er an dem ursprünglichen Audi-Plan für den Verbrennerausstieg festhalten wolle. Audi peile für 2033 den vollständigen Ausstieg aus Benzin- und Diesel-Modellen an. Davor aber werde es „darauf ankommen, zusätzlich mit hocheffizienten Verbrennern und Plug-in-Hybriden an den Start zu gehen“. So könne Audi „auf unterschiedliche Kundenanforderungen reagieren“ – BMW-Techno-Mix, jetzt auch in Ingolstadt.