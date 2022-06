Entlassungswelle bei Tesla Darum feuert Elon Musk so viele Mitarbeiter

Am Dienstag zündete Musk die nächste Granate. Diesmal trifft es nicht die Stammfabrik in Fremont, am Rande des Silicon Valley. Sondern ein Büro in San Mateo, mitten im Silicon Valley, wo rund 300 Mitarbeiter an Teslas Fahrassistenzsystem arbeiten, als „Autopilot“ bezeichnet. Die meisten von ihnen werkeln daran, auf von den Fahrzeugkameras erfassten Videoclips Gegenstände zu identifizieren, ob es sich etwa um einen schmalen Baum oder ein Straßenschild handelt. Normalerweise machen das Bilderkennungssysteme automatisch. In Grenzfällen oder um die Entscheidung des Computers zu prüfen, muss zusätzlich menschliche Intelligenz ran.