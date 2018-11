General Motors Mehr Missmanagement geht gar nicht

Es werden keine Jobs zurückkommen. Es wäre schon ein Erfolg für Barra, wenn sie nach diesem Kahlschlag die restlichen Stellen halten könnte. Denn dem Autobauer fehlt eine echte Perspektive. Die Marken des Konzerns sind schwach, stehen für das, was Opel in Deutschland verkörpert: Autos, die ganz okay sind, mehr aber auch nicht. Das Kompaktwagensegment wird GM aufgeben, weil im Moment vor allem große, spritfressende Geländewagen und Pick-up-Trucks in USA gefragt sind. Deshalb drängte Barra auch bei Trump darauf, dass er die strengen Verbrauchsvorgaben für Autos lockert. Eine Zukunftsstrategie ist das nicht, vielmehr eine Flucht in die automobile Vergangenheit. Mit großen Benzinfressern ist in den USA vielleicht noch ein paar Jahre Geld zu verdienen, im Rest der Welt aber sind durch immer strengere Klimaschutzvorschriften und kostenbewusste Verbraucher moderne, emissionsarme Autos gefragt.