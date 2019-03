Nach Vale-Dammbruch Berlin will Autokonzerne zur Lieferketten-Kontrolle zwingen

„Jeder Autohersteller sollte wissen, unter welchen Bedingungen sein Stahl produziert wird‎“, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) der WirtschaftsWoche. „Die Bundesregierung überprüft jetzt, wie die größeren Unternehmen in Deutschland mit mehr als 500 Mitarbeitern ‎ihrer Sorgfaltspflicht in den Lieferketten nachkommen. Sollten wir feststellen, dass Freiwilligkeit nicht zum Ziel führt, werden wir das gesetzlich regeln.“ Dies, so Müller, sei als „letzter Weckruf“ an die deutschen Unternehmen zu verstehen.