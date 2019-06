Northvolt-Beteiligung: VW erkauft sich Vorsprung bei Batteriefertigung

Den neuesten Schritt in der „Elektrifizierungsstrategie“, die Konzernchef Herbert Diess im März ausrief, lässt sich VW teuer zu stehen kommen: Rund 900 Millionen Euro investiert der Konzern. Ein Teil davon geht für die Firmenanteile und einen Platz im Aufsichtsrat direkt an Northvolt – ein anderer fließt in das Joint Venture für den Bau der Batteriefabrik. So konkret sind die Maßnahmen anderer europäischer Autobauer in der Batteriefertigung bislang nicht. Selbstredend geht VW mit der Beteiligung an einem so jungen Unternehmen, das bislang nicht einmal mit dem Bau der Fabrik in Schweden begonnen hat, ein hohes unternehmerisches Risiko ein. Doch das kalkuliert Volkswagen offenbar ganz bewusst ein, um sich gegenüber der Konkurrenz einen klaren Vorsprung zu sichern, der nicht so leicht aufholbar sein wird.