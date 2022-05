Patentrechtsreform Das Verschrottungsurteil zu Ford ist kein Einzelfall

Der Kurs der Ford-Aktie an der New Yorker Börse reagiert auf die Nachricht: minus drei Prozent. In einem Augenblick sind 1,5 Milliarden Dollar Börsenwert ausgelöscht. Auslöser der Panik ist ein deutsches Gericht: Es verfügte, dass Ford wegen einer Patentverletzung in Deutschland keine Autos mehr verkaufen darf, die bereits an Händler ausgelieferten Wagen sollen gar zurückgerufen und vernichtet werden.