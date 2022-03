Start der Oldtimer-Weltleitmesse Techno-Classica Die Oldtimer-Szene ist in Sorge

Geliehenes Geld, das irgendwann zurückgezahlt werden muss. Ein riskantes Geschäft, denn die Nachhaltigkeits-Diskussionen machen auch vor der Oldtimer-Branche nicht halt. Viele Oldtimer-Fans fürchten Fahrverbote, die hohen Spritpreise kommen erschwerend hinzu. Während der Coronakrise konnte Kienle zudem sein auf internationale Kunden ausgerichtetes Geschäft nicht so fortsetzen, wie er wollte. Die paradiesischen Zeiten für Oldtimer-Restaurateure scheinen vorbei zu sein.



Kienle hat noch die Zeiten miterlebt, als Autos für Freiheit standen und kein Symbol für Umweltverschmutzung waren. 1964 begann er, bei Daimler Autos zu schrauben, arbeitete sich hoch bis zum KfZ-Meister. In dieser Zeit hat er miterlebt, wie heutige Mercedes-Klassiker wie der 300 SL Flügeltürer oder Roadster sowie der Mercedes 600 von gängigen Wagen zu Raritäten wurden. In den 1980ern sind sie schließlich mehr und mehr zu Sammlerstücken geworden. „Doch anders als heute wurden diese Autos nicht nur zu ein paar wenigen Ausflugsfahrten im Sommer aus der Garage geholt, sondern regelmäßig gefahren“, erinnert sich Kienle. Dennoch hätte Mercedes zunehmend Reparaturaufträge für diese Modelle abgelehnt. „Ich hatte bemerkt, dass an diesen Reparaturen aber durchaus Interesse bestand und machte mich selbstständig“, erzählt er.