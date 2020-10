Tesla Quartalszahlen „Unsere Fertigung wird unterschätzt“ – Musk ärgert sich trotz neuer Rekorde

In Shanghai ist Tesla dabei, das Werk zu erweitern. Nahe Berlin und im texanischen Austin werden neue Fabriken hochgezogen. Wobei Musk bei Giga Berlin in Sachen Fortschritt kurz zögerte, um dann aber den Produktionsstart im nächsten Jahr zu bekräftigen. Allerdings werde es - wie generell bei neuen Werken üblich - zwischen 18 und 24 Monate dauern - bis die volle Kapazität erreicht sei. Berlin bekomme eine eigene Akkuproduktion, die derzeit in einer Pilotanlage im Stammwerk Fremont entwickelt wird. Allerdings erwartet Musk, erst 2022 in größerem Umfang die eigenen Akkus zu nutzen. Sollte es zu unerwarteten Schwierigkeiten bei der Entwicklung kommen, habe man Vorsorge getroffen. Die oft geäußerte Befürchtung, dass Tesla Milliarden von Dollar in eigene Akkus investiere, die dann von neuer Technologie überholt werden könnten, sieht Musk nicht. „Wir sind da total agnostisch“, betont er. Was heißen will, dass man die Beschaffenheit der Akkuzellen schnell ändern kann, wenn es Besseres gibt. Wobei der Tesla-Chef bei Festkörperakkus, die als neue Wundertechnologie gehandelt werden - unter anderem von Volkswagen - skeptisch ist. Aber wenn sie tatsächlich verfügbar und günstiger sei, werde man sich dem nicht verschließen.