Testbericht Kia EV6 Kia beweist, dass die beste E-Auto-Technologie kein Vermögen kosten muss

Der EV6 gehört für mich in letztere Kategorie. Das Auto tut, was man von ihm erwartet – und mehr. In der Tiefgarage unseres Verlags nähere ich mich dem Wagen zum ersten Mal. Ich sehe ein Mittelklasseauto mit einem eigenständigen, modernen Design, weit entfernt von den reduzierten Bauhaus-Konturen der VW-Modelle. Es ist keine gewöhnliche Limousine, kein SUV, kein Cross-over, sondern am ehesten eine Art hohes Shooting Break.



Das Auto erkennt meinen Schlüssel, geht auf, schaltet das Licht an, der Fahrersitz fährt zurück. Ich setze mich. Der Sitz fährt nach vorn. Passt. Wie kann das Auto meine Beinlänge kennen? Kennt Kia meine Körpergröße und hat sie netterweise schon mal eingestellt? Sicher nicht. Wahrscheinlich ist es nur ein Zufall, aber ich fühle mich schon mal ernst genommen von dem Wagen.