Vor Koalitionstreffen Autobauer bieten bis zu 10.000 Euro Diesel-Umtauschprämie

Im Kanzleramt wollen die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD am Montagabend nach jahrelangen Debatten entscheiden, wie mit den Abgasproblemen älterer Diesel-Autos verfahren werden soll. Aufgrund hoher Stickoxid-Belastungen drohen in vielen Städten Fahrverbote. Nach einem Spitzengespräch von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel mit den Autobauern am Freitag hieß es, sowohl Umtauschprämien für ältere in neuere Fahrzeuge wie eine technische Nachrüstung seien im Gespräch.