Mit der Ausweitung der Ermittlungen laufen in dem Münchner Verfahren inzwischen Verfahren gegen 20 Personen. Erst im Februar hatten die Ermittlungen die Vorstandsebene von Audi erreicht. Damals durchsuchte die Staatsanwaltschaft München Privatwohnungen und einen Arbeitsplatz von drei weiteren Beschuldigten, darunter zwei ehemalige Audi-Vorstände. Sie stehen im Verdacht, mit dafür gesorgt zu haben, dass ein wesentlicher Teil der mit Schummelsoftware ausgestatteten Dieselfahrzeuge in den USA und Europa auf den Markt gebracht wurde. Schon davor waren Ermittler mehrfach zu Razzien nach Ingolstadt ausgerückt ist, um Beweismaterial zu sichern. So hatten Staatsanwälte etwa Anfang Februar die Audi-Zentrale in Ingolstadt und Büros im Werk Neckarsulm durchsucht.