Fachkräftemangel bei Top-Ökonomen Isabel Schnabels Wechsel zur EZB stellt Wirtschaftsweise vor Dilemma

Das Bundeskabinett billigte den Vorschlag des Finanzministeriums, die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel für den vakanten Posten im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzuschlagen. Die 48-Jährige ist Professorin für Finanzmarktökonomie an der Universität Bonn und seit 2014 Mitglied im fünfköpfigen SVR. Die Übergabe des neuen SVR-Jahresgutachtens an die Bundesregierung am 6. November wird somit wohl ihr letzter Auftritt als Wirtschaftsweise sein. Die Finanzminister der Euro-Zone dürften ihre Beförderung noch im November durchwinken; die formelle Ernennung könnte dann auf einem EU-Gipfel im Dezember geschehen.