Für den Krisenfall Verstärken soziale Medien das Risiko eines Bank-Runs? Bundesbankpräsident wünscht sich Taskforce

Auch der Chef der Bafin, Mark Branson, sieht Social Media als eine Art Brandbeschleuniger für Bankenkrisen an. „Binnen Sekunden lassen sich über die sozialen Medien Informationen und Gerüchte verbreiten. Und übers Online-Banking Einlagen abziehen. Zu jeder Tageszeit und an fast jedem Ort der Welt. So gerieten einige Banken in kurzer Zeit in eine Liquiditätskrise“, sagt Branson der Deutschen Presse-Agentur.