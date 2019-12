Niedrigzinsen und Stellenabbau Was die Bankenbranche im neuen Jahr erwartet

„In der Finanzkrise hat man sehr viele Banken gerettet, das hat ein mögliches Overbanking noch verstärkt“, sagt die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel. In Deutschland gab es Ende vergangenen Jahres laut Bundesbank 1783 Kreditinstitute. Zwar sinkt die Zahl seit Jahren. Aber höhere Preise sind in diesem umkämpften Markt schwerer durchsetzbar. Was für Kunden gut ist, schmälert den Gewinn der Banken.



Braucht Deutschland schlicht größere Banken? Liegt das Heil gar außerhalb der Landesgrenzen? Bislang behindert der europäische Flickenteppich an Insolvenz- und Abwicklungsregeln grenzübergreifende Zusammenschlüsse von Banken. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein Staatssekretär, der ehemalige Investmentbanker Jörg Kukies, schicken sich an, in diesem Punkt für Abhilfe zu sorgen.