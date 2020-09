Analyse in Grafiken Wizz Air: Der überlegene Angreifer

Das dürfte die Lufthansaspitze gerade in der Coronakrise bedauern. Der Ultrabilligflieger Wizz Air ist vom belächelten Osteuropaspezialisten zum Angstgegner geworden. Die Linie schlägt sich derzeit nicht nur besser als alle ihre Konkurrenten – inklusive des lange unaufhaltsamen Billigmarktführers Ryanair. Sie hat auch die beste Bilanz und die besten Aussichten für die Zukunft, glaubt Daniel Roeska, Analyst des New Yorker Brokerhaues Bernstein in einer gerade veröffentlichten Studie: „Wizz Air ist die letzte große Wachstumsgeschichte der europäischen Flugbranche.“ Für ihn sind die Aussichten sogar besser als bei Ryanair im Jahr 2007, als die vor ihrem Wachstumsschub die gleiche Größe wie Wizz Air heute hatten. „Gehen Sie an Bord und bleiben Sie für Jahre“, rät Roeska Investoren.