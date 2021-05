„Von welchen dieser Marken haben Sie einen allgemein positiven/negativen Eindruck?“ haben wir Verbraucher in 24 Märkten gefragt. Die Marken, die über einen zwölfmonatigen Zeitraum gemittelt den größten Überhang an Positiv-Nennungen haben, stehen in unserem Ranking als beliebteste Marken vorne. Das sind Samsung, Google, WhatsApp, Sony und Apple, gefolgt von Facebook, Instagram und Microsoft. Auch LG und Huawei schaffen es in die globalen Top Ten, die somit von Digitaltechnik-, Gadget- und Software-Herstellern dominiert werden.