Carsharing in der Coronakrise „Die Zeit ist perfekt, um die Mobilität dauerhaft zu verändern“

Bedeutet das für die Anbieter auch, Alternativen zu den klassischen Sharing-Autos zu finden?

Zumindest sollten sie es in Betracht ziehen. Elektrische Zweiräder etwa sind im starken Wachstum in Deutschland. Vor drei Jahren hatten wir noch 8000 Elektro-Moped Zulassungen in Deutschland, letztes Jahr fünfzigtausend und in diesem Jahr rechnen wir mit über einhunderttausend Neuzulassung. In den kommenden Jahren kommen wir in Größenordnungen, die, wenn sie für Leute das Auto ersetzen, auch für die Autoindustrie interessant werden müssen. Die Autobauer gehen bisher davon aus, dass sie Autos bauen und wenn sie wollen auch im Carsharing-Markt mitmischen. Es geht dann aber nicht nur darum, dass ihre Autos gebucht werden, sondern auch neue Fahrzeugklassen, wie die Elektro-Mopeds in das Sortiment aufzunehmen.