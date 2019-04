Disneys neuer Streamingdienst : „Netflix droht auszubluten“

Neben den Inhalten dürfte der Preis entscheiden. Und hier eröffnet Disney den Kampf gleich recht sportlich: 6,99 Dollar werden in den USA monatlich fällig, ein Jahresabo kostet 69 Euro. Hierzulande starten die Netflix-Abos bei einem Preis von 7,99 Euro im Monat, dann aber nur in mittelmäßiger Bildqualität. Bis zuletzt kostete das teuerste Abo mit vier Accounts samt Ultra-HD-Bildqualität 13,99. Nun hat Netflix die Preise in Deutschland erhöht und verlangt für ein solches „Premium-Abo“ 15,99 Euro. Der Preis für ein „Standard-Abo“ stieg in Deutschland um einen Euro. In den USA erreichten die Preise bereits im Januar ein ähnliches Niveau. Sollten die Preise von Disney+ in Deutschland ähnlich ausfallen wie in den USA, würde das Abo selbst bei monatlicher Zahlung weniger als halb so viel kosten wie das Premium-Abo des großen Konkurrenten. Bei Disney+ ist in der einzigen Preisoption ebenfalls 4k-Streaming enthalten.