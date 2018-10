Expansion in den Himmel Amazons heimlicher Aufstieg zum Airline-Riesen

Für die Logistik-Probleme sorgte nicht zuletzt die Konsolidierung in der US-Flugbranche. Die war in einer Welle von Zusammenschlüssen von zehn mittelgroßen auf vier große und ein paar kleine Anbieter geschrumpft. Nun verdienten die Verbliebenen dank ihrer Marktmacht so viel Geld im Passagiergeschäft, dass die Fracht lästig war. Am Ende blieben nur noch die teuren Expressdienste FedEx und UPS, die vergleichsweise träge US Post sowie die großen Fluglinien, die dem Cargogeschäft wenig Bedeutung beimaßen.