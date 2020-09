Fastener-Messe in China Plötzlich CEO für einen Tag

Die achte Firma fällt aber aus dem Muster: Die Förch GmbH ist tatsächlich ein solider Mittelständler aus dem beschaulichen Neuenstadt am Kocher. Dass die auf Befestigungs- und Montagetechnik spezialisierten Baden-Württemberger auf der chinesischen Messe vertreten waren, scheint plausibel. Immerhin arbeiten sie in dieser Branche und vertreiben ihre Produkte in 55 Ländern weltweit.



Ein Anruf bei Förch zeigt, dass die Sache komplizierter ist: „Wir haben einen chinesischen Exportvertriebspartner, der sich in Eigenverantwortung um den Vertrieb in China kümmert“, heißt es aus der Pressestelle: „Wir fragen gerne nach, ob er uns auf der Messe vertreten hat.“