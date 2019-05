Formel-1-Legende gestorben Niki Lauda, der etwas andere Geschäftsmann

Er hätte sich besser mehr Zeit gelassen, denn schnell vergaß die Öffentlichkeit sein gutes Image. Wie zuvor beim Bau seiner Rennwagen kümmerte sich Lauda in seiner Mini-Linie leidenschaftlich um die Kleinigkeiten. „Und da fehlte ihm anders als beim Auto leider der Instinkt“, so ein Branchenkenner. Und zu schlechter Letzt machte die damals staatliche Austrian Airlines dem Neuling das Leben so schwer, dass Lauda seine Maschinen verleihen musste. Das brachte aber so wenig Geld, das der Weltmeister 1982 zum Geld verdienen in die Formel 1 zurückkehrte und Anfang 1983 die Fliegerei erstmal ganz drangab.